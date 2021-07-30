Президент Соединенных Штатов Джо Байден предложил выплачивать американцам по $100 за вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на Минфин США.

«Сегодня президент призвал власти штатов и территорий, а также местные власти обеспечить выплаты в 100 долларов на каждого вновь вакцинирующегося американца в виде дополнительного стимула для того, чтобы увеличить уровень вакцинации, защитить общество и жизни людей. Министерство финансов готово предоставить техническую помощь местным властям», — говорится в сообщении.

В Соединенных Штатах вакцинацию прошли уже более 160 млн человек — это около половины населения государства.

До этого американские власти уже стимулировали граждан на прохождение вакцинации. Так, в конце мая жительница штата Огайо Эбигейл Бугенске стала первым победителем лотереи среди привившихся от новой коронавирусной инфекции Vax-a-Million и выиграла $1 млн. (Газета.Ру)