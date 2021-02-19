Байден поздравил НАСА с успешной посадкой ровера Perseverance на Марс

«Приблизительно через час после посадки мне позвонил президент США и его первые слова были: «Поздравляю, парень!», — рассказал и.о. руководителя НАСА. По его словам, он узнал президента по голосу и его коронному слову «парень».

По словам главы НАСА, президент сказал, что гордится и поздравляет всю команду, и пообещал в ближайшее время поздравить всех лично. Он сообщил, что это может произойти уже на этой неделе.(РИА Новости)