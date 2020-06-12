Байден потребовал от Facebook выступить против Трампа

«Facebook продолжает позволять Дональду Трампу говорить что угодно и платить (за рекламу — ред.), с тем чтобы его дикие заявления достигли миллионов избирателей… Трамп и его союзники использовали Facebook для распространения страха и дезинформации о голосовании, для попыток скомпрометировать наши голоса и урны для голосования, которые являются методом привлечения властей предержащих к ответу», — говорится в петиции.