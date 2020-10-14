Байден по ошибке заявил, что выдвигается в Сенат

Кандидат на пост президента США Джозеф Байден во время выступления перед сторонниками по ошибке заявил, что выдвигается в сенаторы.

Как передает gazeta.ru, об этом сообщает телеканал Fox News.

«Нам всем нужно сплотиться. Поэтому я с гордостью выдвигаюсь от демократов в сенат», — заявил Байден.

На оплошность оппонента, в свою очередь, указал действующий глава государства Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Сегодня у Сонного Джо Байдена был особенно плохой день. Он не мог вспомнить имя Митта Ромни, снова сказал, что баллотируется в Сенат США, и забыл, в каком штате он находится. Если я cделаю что-нибудь из этого, меня сразу же дисквалифицируют», — написал президент.

В сообщении он также снова назвал Байдена своим излюбленным прозвищем — «Сонный Джо».

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.