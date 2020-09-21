Байден оговорился и пообещал США 200 млн смертей от COVID

Кандидат в президенты США экс-вице-президент Джо Байден оговорился о количестве летальных исходов во время своего выступления. Об этом сообщает FoxNews.

Во время своего обращения к избирателям политик оговорился и заявил, что количество летальных исходов от коронавирусной инфекции в стране вырастет до 200 млн пока он говорит.

«Согласно оценкам умрет 200 миллионов людей — вероятно, до того, как я закончу этот разговор», — сказал Байден.

Предполагается, что кандидат на место главы государства имел ввиду 200 тыс. человек.

США остаются на первом месте в мире по числу зараженных и умерших от коронавируса. По числу выздоровевших страна занимает третье место с 2,5 млн пациентов, которые вылечились после заражения.