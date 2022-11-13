Президент США Джо Байден заявил, что обсудил с лидерами Японии и Южной Кореи расширение скоординированной поддержки Украины. Об этом сообщает Reuters.

Reuters со ссылкой на американских официальных лиц писало, что глава минфина США Джанет Йеллен планирует провести серию встреч со своими европейскими коллегами из Франции и Италии на полях саммита G20 на Бали. По информации агентства, в рамках переговоров представитель Вашингтона намерена потребовать от своих европейских коллег оказывать Украине серьезную экономическую помощь предсказуемо и прозрачно. Помимо этого, глава минфина США поговорит с представителями Франции и Италии об энергетических проблемах, с которыми Европа может столкнуться зимой.