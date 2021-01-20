Байден написал первый твит в должности президента США

Официальные аккаунты Белого дома в Twitter (@WhiteHouse), президента США (@POTUS), вице-президента (@VP), первой леди (@FLOTUS) и пресс-секретаря (@PressSec) в среду, 20 января, перешли от администрации Дональда Трампа к администрации вступившего в должность президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом сообщил официальный представитель соцсети Ник Пачилио на своей странице.

Так, в среду, на странице POTUS действующий американский лидер опубликовал свой первый твит.

«Когда дело доходит до преодоления кризисов, с которыми мы столкнулись, нельзя терять время. Вот почему сегодня я направляюсь в Овальный кабинет и сразу приступаю к работе, чтобы принять решительные меры и оказать немедленную помощь американским семьям», — написал Байден.

Известно, что для супруга нового вице-президента США Камалы Харрис Дага Эмхоффа был специально создан аккаунт @SecondGentleman («Второй джентльмен»).

Ранее лидер Демократической партии, 78-летний Джо Байден стал 46-м президентом США. Он опередил на президентских выборах в ноябре прошлого года своего предшественника республиканца Дональда Трампа. Церемония инаугурации Байдена прошла традиционно в Капитолии в Вашингтоне в среду, 20 января. (РИА Новости)