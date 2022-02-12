Президент США Джо Байден провёл телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В беседе обсуждалась ситуация вокруг Украины. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на коммьюнике Белого дома.

Разговор президентов начался в 20 часов 4 минуты по бакинскому времени и продлился час и 2 минуты. Кремль накануне заявил, что беседы потребовала американская сторона. В Белом доме говорят, что Путин хотел созвониться в понедельник, однако Байден настоял на разговоре в субботу.

Президент США Джо Байден в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным «ясно дал понять», в случае вторжения России на Украину Вашингтон и его союзники «решительно отреагируют» и возложат на Москву серьезные санкции.

«Байден повторил, что дальнейшее российское вторжение в Украину вызовет широкомасштабные человеческие страдания и ослабит авторитет России», — уточнили в Белом доме.

Кроме того, по данным Белого дома, американский президент «ясно дал понять», что Вашингтон по-прежнему готов участвовать в урегулировании ситуации дипломатическим путем, но «в равной степени готов и к другим сценариям».

Переговоры прошли на фоне беспрецедентного обострения ситуации вокруг Украины. Накануне советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на брифинге в Белом доме, что Россия готова начать вторжение на территорию Украины во время Олимпийских игр в Пекине, то есть до 20 февраля.

Руководство США рекомендовало в пятницу гражданам покинуть Украину в течение ближайших 48 часов. Аналогичные рекомендации выпустили Япония, Великобритания и ряд стран Евросоюза. Великобритания эвакуирует с Украины военных инструкторов, передаёт газета The Guardian. Госдепартамент США и российский МИД поручили покинуть страну части сотрудников дипломатических миссий.