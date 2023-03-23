В столице Чехии городе Прага прошла презентация книг Бахрама Багирзаде «Баку для детей», «Шуша для детей», «Христианские храмы Азербайджана для детей» и «Прага для детей», изданных на чешском языке, сообщает #.

Благодаря компании Financial Chain Corporation состоялась встреча с читателями и в ближайшее время эти книги появятся в книжных магазинах Чехии. Юные жители этой замечательной страны познакомятся с историей древних городов Азербайджана, узнают много нового о древних христианских храмах и увидят Прагу глазами Бахрама Багирзаде.

Эта творческая акция послужит укреплению дружеских отношений между нашими странами и привлечёт в Азербайджан чешских туристов, которые захотят показать своим детям те достопримечательности, о которых они прочитали в книгах.

«Надеюсь, в скором времени культурная столица Азербайджана Шуша станет побратимом Брно и жители двух городов будут дорогими гостями и в Чехии, и в Азербайджане. Я и дальше буду трудиться для укрепления дружбы между народами, поэтому скоро выйдут и другие книги про Азербайджан на языках дружественных стран», — сказал Бахрам Багирзаде.