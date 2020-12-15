AzTV разыскивает героев Отечественной войны: кому и куда обращаться

Азербайджанское Телевидение (AzTV) обратилось к семьям шехидов и ветеранам Отечественной войны.

Как сообщили # в отделе социальных медиа и связей с общественностью телеканала, запущен проект, цель которого — увековечить имя каждого героя.

«AzTV с первых дней войны широко освещает материалы, касающиеся шехидов войны, справедливо полагая, что народ должен знать своих героев и их семьи. Мы также не оставляем без внимания ветеранов войны, получивших ранения в ходе боев. Систематически по телеканалу транслируются репортажи из больниц, где проходят лечение раненые бойцы, сюжеты об их подвигах и семьях. Мы считаем своей первостепенной задачей подготовку сюжетов о каждом шехиде и каждом ветеране. Репортажи, посвященные героям, выходят как в новостных программах, так и в общественно-политических, социальных и военных», — отметили на телеканале.

В этой связи телеканал обратился к народу:

«Дорогие граждане Азербайджана! Если вы хотите, чтобы о подвиге вашего шехида узнал весь азербайджанский народ, обращайтесь к нам! Наша команда подготовит сюжет о семье и доблестном воинском пути шехида. Давайте сообща расскажем народу о героях Отечественной войны! Ветераны 44-дневной войны, мы не забыли и о вас — обращайтесь на AzTv, чтобы рассказать народу о своем подвиге и героизме».

Телефон для связи с авторами проекта: +(994 50) 408-83-90. На указанный номер следует отправить сообщение с именем, фамилией шехида или ветерана и оставить свой контактный номер.