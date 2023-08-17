Бригада специального назначения «Азов» вернулась на фронт. Об этом сообщил на брифинге представитель Нацгвардии Украины Николай Уршалович.

По его словам, сейчас «Азов» удерживает позиции в районе Серебрянского лесничества, на северо-западе от Лисичанска.

Полк «Азов» весной 2022 года на протяжении почти двух месяцев держал оборону на заводе «Азовстали» в Мариуполе. В мае защитники «Азовстали» по приказу командования вышли с территории завода. В плену у российских военных оказались больше тысячи украинских солдат, защищавших Мариуполь, немалая часть из них служила в полку «Азов».

Власти так называемой «ДНР» планировали организовать над пленными азовцами публичный трибунал. Однако с сентября прошлого года более 300 бойцов «Азова» были возвращены в Украину в рамках обменов пленными. Среди них — командование полка, включая командира подразделения Дениса Прокопенко и его заместителя Святослава Паламара. Позже выяснилось, что для их обмена Украина передала России кума Владимира Путина и одного из лидеров украинской оппозиционной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. В Украине Медведчук находился под арестом по обвинению в госизмене.

В начале июля пять командиров «Азова» — Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега, которые после обмена находились в Турции, вернулись в Украину. Москва обвинила Анкару и Киев в нарушении договорённостей, согласно которым командиры «Азова» должны были находится в Турции до окончания боевых действий. (svoboda.org)