Азербайджанцы в Джебраиле, но их там нет… — ляпы от Шушан Степанян

Министерство обороны Армении, освещая действия азербайджанской армии, освобождающей оккупированные территории, допускает грубые ляпы, которые свидетельствуют о провальной информационной пропаганде этого ведомства. Так, 4 октября, когда азербайджанская сторона заявила об освобождении города Джебраил, пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян назвала ложью эту информацию.

«Публикуемые в Twitter должностными лицами Азербайджана и Турции заявления о взятии Джебраила — очередная ложь», — написала Степанян на своей странице в Facebook.

А через три дня – 7 октября та же Степанян пишет на своей странице в Facebook, что «азербайджанская армия понесла серьезные потери, попав под артиллерийский обстрел в районе Джебраила». Как же так? Ведь 4 октября она отмечала, что информация об освобождении азербайджанской армией города Джебраил является ложной, а 7 числа пресс-секретарь минобороны Армении вдруг ненароком сообщает о наличии ВС Азербайджана в этой местности.

Выходит, что завравшаяся Степанян опровергает саму себя. Кстати, это не единичный случай, когда эта недалекая умом особа в чине майора попадает впросак. Еще во время июльских боев Степанян заявила о том, что азербайджанский спецназ якобы оказался в ловушке на армяно-азербайджанской границе. В тот период некомпетентность Степанян высмеяли сами армянские журналисты. Но и это не стало уроком для нее. А теперь она своими ляпами только подтверждает правоту азербайджанской стороны.