Азербайджанцы проводят акцию перед зданием ООН

При поддержке Азербайджанской ассоциации Нью-Йорка возле здания ООН в этом городе проводится акция под лозунгом Pray for Ganja city («Молитесь за Гянджу»).

Как передает местное бюро Report, в акции принимают участие представители азербайджанских и турецких диаспорских организаций, активные члены азербайджанской общины, проживающие в различных городах и штатах США, особенно в Нью-Йорке, Бостоне, Нью-Джерси и Вашингтоне.

Сотни наших соотечественников, держа в руках флаги Азербайджана и Турции, а также плакаты с надписями и фотографиями, отражающими правду о Карабахе, собрались перед зданием штаб-квартиры ООН, требуя принять жесткие меры против агрессора Армении, которая проигнорировала резолюции, призывающие к немедленному и безоговорочному выводу вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана.