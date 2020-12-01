Азербайджанский театр отметил деоккупацию Лачина 

Сегодня, в день день деоккуппации города Лачин Азербайджанский государственный академический музыкальный театр представил видеопроект, посвященный этому историческому событию, сообщили # в пресс-службе театра.

В проекте звучит народная песня Ay Laçın в исполнении нашего соотечественника, проживающего в США, мастера исполнения на кяманче Имамъяра Гасанова и группы ANNA RF, а также в проекте использован сценарий «Лачын» заслуженного работника культуры Телли Панахгызы.

Художественный руководитель проекта — директор театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев, автор идеи – заслуженный деятель искусств Аскер Аскеров, режиссер-постановщик проекта – Самир Гуламов, оператор-постановщик – Хикмят Шахвердиев, художник-постановщик – Вюсал Рагим, балетмейстер – заслуженный артист Закир Агаев, хормейстер – заслуженный артист Вагиф Мастанов, заведующий постановочной частью — Габиль Гезалов.

В проекте заняты – заслуженная артистка Саида Шарифалиева, актеры — Мехрибан Залиева, Гюльтадж Алили, Айдан Гасанова, Самедзаде Хасыев, Амрах Дадашев, Эмин Зейналлы, а также артисты балета – Ирана Керимова, Махамед Абдуллаев.

https://youtu.be/Twb%C2%AD0JYjIHcM