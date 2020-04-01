Азербайджанский музей поддержал Италию

Бушующая во всем мире инфекция коронавируса, сметая границы, распространилась по многим странам. К числу стран, где пандемия проявила себя особенно сильно, относится и Италия. И каждый раз горько слышать вести из этой страны об очередных больших потерях, связанных с коронавирусом.

У Азербайджанского национального музея ковра (АНМК) с Италией налажены прочные связи. В Италии – как в музеях, так и в частных коллекциях – хранится огромное количество редких, старинных азербайджанских ковров. Музей ковра тесно сотрудничает со знаменитыми итальянскими музеями и галереями. В рамках этого сотрудничества проводятся научные исследования азербайджанских ковров, хранящихся в музеях и частных коллекциях Италии, осуществляется выпуск изданий по итогам этой работы и организуются совместные выставки по обмену.

Азербайджанский национальный музей ковра связан узами дружбы с итальянскими друзьями – влюбленными в азербайджанское ковроткачество видными экспертами по ковру, коллекционерами и меценатами. Благодаря их дарам коллекция Азербайджанского национального музея ковра за последние годы пополнилась редкими образцами азербайджанского ковроткачества. К числу этих известных итальянских специалистов по ковру относятся Альберто Боралеви, Стефано Ионеску, Мирко Каттаи, Андреа Коэн, Андреа Паччиани.

Граждане Италии составляют немалую часть огромного потока гостей Азербайджанского национального музея ковра – наиболее посещаемого музея страны. Среди них – не только туристы, но и почетные гости. Так, в 2018 году с экспозицией АНМК во время своего официального визита в Азербайджан ознакомились президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла, его дочь Лаура Маттарелла и глава МИД Италии Энцо Моаверо Миланезе. Гости остались весьма довольны визитом и сделали запись в книге отзывов.

Как сообщили # в пресс-службе музея, на страницах музея в социальных сетях, начиная с этого дня, будет публиковаться серия печатных и видео-публикаций, посвященных итальянским друзьям.

«В них будет рассказываться о личностях, внесших свой вклад в пополнение музейной коллекции, а также о тех коврах, которые они преподнесли нашему музею. Подробнее с этой информацией можно ознакомиться на страницах нашего музея», — сказали в пресс-службе.