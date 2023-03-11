Сегодня в Риме (Италия) начался Открытый Кубок Европы по дзюдо с участием команды Азербайджана.

Как передает azerisport.com, в первый день турнира на татами вышли шестеро наших спортсменов: Кянан Исмайлов (60 кг) выиграл бронзу.

Рашад Елкиев (60 кг) выиграл у Рауля Диаса (Испания), Рое Розана (Израиль) и Мекана Рамазанова (Туркменистан), выйдя в четвертьфинал. На этой стадии он уступил Самуэлю Вайзенеггеру (Швейцария), а в утешительном блоке проиграл Максиму Мерлину (Франция).

Кянан Исмайлов (60 кг) одолел Асьера Мурилло (Испания) и Айбека Омирова (Туркменистан), также пробившись в четвертьфинал. Здесь он уступил Лиору Рафаилову (Израиль), перейдя в утешительный блок, где победил Дилана Мунро (Великобритания). В схватке за бронзу Исмайлов выиграл у Эмиля Яринга (Нидерланды).

Исмаил Ибрагимов (66 кг) уступил Лионелю Швандеру (Швейцария).

Тофик Алиев (66 кг) одолел Роббе Деметса (Бельгия), а далее проиграл Луке Кагиньяно (Италия).

Ибрагим Алиев (73 кг) прошел Энцо Джибелли (Франция), Сабу Данелия (Португалия), Даниэля Почопа (Чехия) и Мартина Хожака (Словения), выйдя в полуфинал. Здесь он проиграл Коэну Хегу (Нидерланды), а в поединке за бронзу уступил Лукасу Рихтеру (Австрия).

Тельман Велиев (73 кг) потерпел поражение от Энтони Зигга (Германия).