В продолжение финансовых ограничений США 20 июля ввели блокирующие санкции против банка Юнистрим и еще четырех российских кредитных организаций. После этого впала в немилость популярная платежная система с одноименным названием – многие банки СНГ постепенно сворачивают работу с этим российским сервисом.

Ранее сообщалось, что некоторые банки Узбекистана, Казахстана, Армении, Кыргызстана, Таджикистана и Грузии прекратили работать с российской платежной системой Юнистрим. В Кыргызстане сотрудничество приостановили банки «Компаньон», Finсa, РСК, «Капитал», «Халык» и «Банк Азии», передает «Коммерсант». В Армении работу с платежной системой прекратили «Ардшинбанк» и «Конверс банк». «Эвокабанк» и «Армэкономбанк» продолжают сотрудничество с российской платежной системой в усеченном варианте — переводы можно осуществлять только в рублях и драмах.

Ничего не сообщается про азербайджанские финансовые структуры, поскольку эта платежная система не работала в нашей стране. По словам финансового эксперта Акрама Гасанова, в Азербайджане упомянутый платежный сервис не действует, поэтому банки республики не упоминаются в числе отказавшихся от ее применения.

«Сейчас эта система оказалась под санкциями США, и поэтому соседние страны массово от нее отказываются, — говорит аналитик. – В нашей стране она не используется, но банки республики действуют на опережение по части всего, что касается санкций и не только по российским платежным системам. Азербайджанские банки даже чрезмерно усердны, они перестраховываются и даже переусердствуют в этих вопросах. Например, могут отказаться сотрудничать с бывшими работниками российских компаний, которые попали под санкции, хотя такого требования никто никому не предъявлял».

По мнению собеседника, излишнее рвение объясняется чрезмерными опасениями наших банков оказаться под санкциями, испортить свой имидж и пр. Есть и другие причины.

«Такая крайняя бдительность местных банков происходит не только из опасений, но и безграмотности – они не понимают сути санкций и от греха подальше перестраховываются. И в этом смысле становятся более католиками, чем папа римский. Я несколько раз был свидетелем того, как наши крупные банки допускали излишнюю осторожность, и это в целом понятно. Ведь Азербайджан пользуется не самой лучшей репутацией на Западе в плане коррупции и непрозрачности. Кроме этого, Запад в основном придерживается проармянской позиции, но вынужден считаться с нашими интересами, поэтому они не прочь использовать любой наш промах, и нам приходится осторожничать».

Итак, с 20 июля в черный список американского Минфина попали еще несколько российских банков. Тинькофф Банк, банк и оператор одноименной платежной системы «Юнистрим», а также Локо-банк, банк «Солидарность» и Петербургский социальный коммерческий банк. По данным российского сайта banki.ru, на 21 июля под санкциями находится 31 российский банк. Самые жесткие блокирующие санкции коснулись банков, включенных в SDN-лист – их 25. Включение в SDN-лист означает для банка заморозку его активов в США и запрет на расчеты в долларах с любыми американскими контрагентами. Также нельзя покупать иностранные акции и валюту через брокеров этих банков.

Банки Азербайджана соблюдают санкции и будут вынуждены ограничить либо полностью прекратить переводы с подсанкционными российскими финансовыми структурами, считает независимый аналитик Виталий Калугин. По его словам, под санкции попали солидные российские банки, но остается немало других, менее крупных игроков. «Поэтому достаточно организовать систему корреспондентских счетов для взаимных расчетов. Так что любой не попавший под санкции российский банк может договориться с азербайджанским о системе корсчетов для переводов в манатах. А если такой счет открывает азербайджанский банк в российском, то можно переводить рубли», — считает он.