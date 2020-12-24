Aзербайджанская молодежь, проживающая в Европе, обратилась к Европарламенту

Ассоциация молодых азербайджанских профессионалов в Европе (AYAPE) направила письмо более, чем 250 депутатам Европейского парламента, включая делегацию по Южному Кавказу, Комитет по внешним связям и депутатов Парламентской ассамблеи Евронест.

В письме выражен протест против инициативы создания в Европейском парламенте парламентской группы дружбы с Нагорным Карабахом в составе трех человек. Отмечается, что данный вопрос не только разочаровывает с точки зрения обеспечения долгосрочного мира в регионе, упомянутая инициатива непосредственно противоречит международному праву, а также позиции ООН и Европейского Союза (ЕС) относительно конфликта между Арменией и Азербайджаном. Подчеркивается, что эта инициатива препятствует перспективам примирения и мирного сосуществования армянской и азербайджанской общин Нагорного Карабаха, а также экономическому развитию важного региона, расположенного по соседству с ЕС.

В письме выражается надежда, что Европейский парламент и Европейская народная партия, выступив против вражды и мести в регионе, окажет поддержку миру и примирению.