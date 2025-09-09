Сборная Азербайджана по футболу сыграла вничью с командой Украины в матче группы D отборочного цикла чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает Report, матч на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова завершился со счетом 1:1.

На 51-й минуте Георгий Судаков вывел гостей вперед. Азербайджанская сборная смогла уйти от поражения на 72-й минуте. Эмин Махмудов реализовал пенальти, назначенный за игру рукой. Полузащитник, поразив ворота соперника, стал лучшим бомбардиром «милли».

Отметим, что сборная Азербайджана в первом матче группы D проиграла на выезде Исландии со счетом 0:5, а Украина уступила Франции со счетом 0:2.