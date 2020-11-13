Азербайджан становится важным звеном цепочки интеграционных процессов в регионе

Одним из значимых результатов соглашения, которое было достигнуто между руководителями трех стран- Азербайджана, Армении и России является пункт по которому наша страна получает коридор, связывающий Азербайджан с его анклавом- Нахчыванской Автономной Республикой. Об этом # заявил доктор экономических наук, профессор UNEC Эльшад Мамедов.

Это решение играет стратегическую роль с точки зрения перспектив не только развития Нахчывана и всего Азербайджана. Данный коридор позитивно скажется на всем регионе, так как он остро нуждается в углублении экономической интеграции, развитии транспортно-логистических схем. И в этом плане, по словам Мамедова, мы можем говорить о серьезном прорыве.

«Что касается экономики Нахчывана, то, безусловно, этот коридор окажет на нее положительное воздействие. Нашу страну после разрешения нагорно-карабахского конфликта Азербайджан ждут крупные инвестиционные проекты, в том числе по развитию ненефтяного сектора. После того, как данный коридор начнет функционировать, Нахчыван будет практически полностью интегрирован в единую хозяйственную систему Азербайджана и получит серьезные дивиденды от непосредственного сообщения по суше с остальной частью Азербайджана»,– сказал экономист.

По словам эксперта, ранее мы не могли получать турецкие товары иначе, чем через транзитные страны или через авиаперевозки.

«Сейчас мы сможем получать более дешевые товары из Турции, но я бы предостерег от того, чтобы увеличивать импорт, потому что мы не должны позволить превратить Азербайджан в рынок сбыта. Конечно, можно ожидать увеличение товарооборота, и по каким-то сегментам мы можем увеличить импорт, но это должно быть двустороннее движение. Мы также должны наращивать экспорт нашей ненефтяной и несырьевой продукции»,– подчеркнул он.

Экономист отметил, что благодаря данному коридору Азербайджан получит выход на региональные проекты, в которых будут задействованы другие страны. Можно говорить об усилении интеграционных связей, о развитии товарооборота не только между Азербайджаном и Турцией, но и между Турцией и Россией, Ираном и Азербайджаном.

«Последние тридцать лет из-за нелогичной позиции Армении, все эти проекты были приостановлены, от чего проиграл весь регион. Я считаю, что если руководство Армении будет вести конструктивную политику, то и сама Армения сможет получить серьезные экономические возможности в плане реализации региональных проектов»,– считает экономист.

Он подчеркнул, что в Советском Союзе все субъекты были тесно интегрированы друг с другом. Подогреваемые со стороны Запада настроения, разжигание межнациональных конфликтов, преследовали дезинтеграцию этих связей между бывшими республиками СССР.

«И мы видим, что ни одна из этих стран не добилась позитивного устойчивого опережающего экономического развития. Даже те страны, который получили импульс для развития, получили его не за счет развития высокотехнологичных сфер экономики. Невозможно строить внешнеэкономическую политику, не углубляя связи с соседними странами. На 80% хозяйствующие субъекты бывших союзных республик зависели от поставок сырья, комплектующих, рынков сбыта других союзных республик. Все эти страны так и не нашли надежных поставщиков комплектующих, сырья, рынков сбыта. Сейчас регион получил возможности для развития, которые тормозил Карабахский конфликт»,– говорит Мамедов.

По его словам, нужно глубже смотреть на этот вопрос. Ослабление влияния Запада на наш регион приводит к позитивным результатам с точки зрения усиления региональной интеграции. А если будет региональная и экономическая интеграция, то конфликты на постсоветском пространстве, в регионе Кавказа будут затихать.

«Сегодня налажено устойчивое конструктивное сотрудничество между Россией и Турцией, Россией и Ираном, Турцией и Ираном, и налаживание экономического и политического диалога между крупными региональными странами способствует развитию всего региона. Конструктивные события,– уверен экономист,– будут происходить и в Грузии. Мы, благодаря мудрой политике руководства Азербайджана, получаем от этого, серьезные дивиденды, как экономические, так и политические».

Азербайджан становится важным звеном большой цепочки интеграционных процессов в регионе. Наша страна занимает стратегическое значение в первую очередь в плане углубления социальной, гуманитарной, экономической интеграции. Речь, по словам Мамедова, будет идти не о нефтяных проектах, а об инвестициях в реальный сектор экономики. Регион Кавказа должен превратиться в регион развития.