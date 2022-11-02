«Особое значение в настоящее время имеет отдача предпочтения «зеленой энергии», усиление логики зеленого развития. Как азербайджанское правительство принимает активное участие во всех международных проектах, так Азербайджан принимает и активное участие в проекте по изменению нашего мира до 2030 года, выдвинутом под руководством ООН, в этом направлении на уровне правительства проводится большая работа».

Как сообщает АПА, об этом заявил заместитель премьер-министра, председатель Национального координационного совета по устойчивому развитию Али Ахмедов на конференции «Зеленая трансформация в Азербайджане».

Он отметил, что Азербайджан представил свой добровольный национальный отчет, раскрывающий усилия по реализации этого проекта: «До настоящего времени подобный отчет представили 10 стран мира. По этому показателю можно сказать, что в рамках проекта Азербайджан добился многих важных достижений».

А.Ахмедов отметил, что Азербайджан не жалеет своих усилий в связи с проблемами, которые пытается решить международное сообщество: «Несмотря на то, что Азербайджан является относительно молодым государством, он принимает активное участие в инициативах ООН и современного человечества в целом относительно будущего, и впредь будет так».