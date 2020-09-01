Азербайджан поддержит Турцию в ПА НАТО

«В Парламентской Ассамблее НАТО функционируют 5 комитетов – политический, по обороне и безопасности, науке и технологии, экономике и по гражданскому измерению безопасности. Вчера состоялось онлайн заседание Политического комитета».

Об этом АПА сообщил руководитель делегации Азербайджана в Парламентской Ассамблее (ПА) НАТО Зияфет Аскеров.

Он отметил, что главные вопросы повестки комитета были связаны с отношениями Евросоюз-НАТО и ситуацией на Балканах: «На онлайн заседании были обсуждены эти два главных вопроса. В то же время, в докладе была затронута и ситуация с пандемией коронавируса в мире».

Руководитель делегации Азербайджана в ПА НАТО сказал, что 2 сентября будет проведено онлайн заседание Комитета по обороне и безопасности ПА НАТО: «В нашем комитете будут обсуждены в основном отношения между НАТО и Россией и ситуация в Средиземном море. Отмечу также, что Азербайджан уже официально выразил свою позицию по ситуации в Средиземном море. Если появится такая возможность, то мы выступим на заседании и решительно защитим позицию Турции, так как позиция Турции по Средиземному морю полностью соответствует международному праву. Вопросы, включенные в повестки других комитетов, будут представлены нам в ближайшие дни».