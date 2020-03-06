Азербайджан отгрузил из порта Джейхан первую партиию нефти для Белоруси

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) отправила из турецкого порта Джейхан первую танкерную партию нефти для Белоруси объемом 90 тыс. тонн. Об этом сообщил ТАСС в пятницу замначальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью компании Ибрагим Ахмедов.

«Вчера вечером из порта Джейхан отправлена первая партия нефти для Белоруси объемом 90 тыс. тонн», — сказал представитель SOCAR.

Ахмедов отметил, что вторую партию нефти планируется отправить ориентировочно 20 марта из грузинского порта Супса. Ее объем составит 85 тыс. тонн.

В конце февраля «Белнефтехим» сообщил о заключении с SOCAR сделки на поставку двух танкеров нефти общим объемом 160 тыс. тонн. В концерне уточнили, что сырье начнут поставлять по нефтепроводу Одесса — Броды в марте.