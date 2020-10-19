Азербайджан направит ноту в МИД ФРГ

Начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Лейла Абдуллаева выразила отношение к поездке на оккупированные территории делегации в составе 4 представителей фракции ультраправой Альтернативной партии Германии (AfD) в Бундестаге и Ландтаге федеральной земли Бранденбург.

Как сообщает АПА, Л.Абдуллаева сказал, что 18 октября этого года делегация, в составе которой были 4 представителя фракции — Штеффен Котре, Штефан Койтер, Андреас Галау, Андреас Калбиц, совершила визит на оккупированные территории Азербайджана.

Она отметила, что эти депутаты, у которых отрицательный имидж в Германии, являются членами группы в партии AfD, и эта группа занимается пропагандой в пользу Армении. Имена политиков AfD фигурируют в связи с частыми незаконными поездками не только на оккупированные земли Азербайджана, но и в другие конфликтные зоны на постсоветском пространстве.

Имена вышеуказанных депутатов в связи с их незаконной поездкой на оккупированные земли Азербайджана в 2019 году были включены в «список нежелательных лиц» Азербайджанской Республики.

Посольство нашей страны в Германии в связи с незаконной поездкой Штеффена Котре, Штефана Койтера, Андреаса Галау и Андреаса Калбица на оккупированные территории направит ноту в МИД ФРГ, письма протеста в Бундестаг и Ландтаг Бранденбурга.