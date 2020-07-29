Азербайджан на Венецианском кинофестивале представит фильм «In Between Dying» Хилала Байдарова

Фильм азербайджанского режиссера Хилала Байдарова «Səpələnmiş ölümlər arasında» («Среди рассыпанных смертей»/In Between Dying) включен в основную конкурсную программу 77-го Венецианского международного кинофестиваля, сообщается на сайте кинофорума.

Венецианский международный кинофестиваль пройдет со 2 по 12 сентября. В этом году жюри основного конкурса возглавляет голливудская актриса Кейт Бланшетт. Всего в Международной выставке кинематографического искусства примут участие 72 фильма, а также 15 короткометражек.

Кинолента «Səpələnmiş ölümlər arasında» снята кинематографистами Азербайджана и США. Авторы сценария – Рашад Сафар и Хилал Байдаров, исполнительные продюсеры – Денни Гловер, Сусан Рокфеллер.

Хронометраж фильма 88 минут. В фильме заняты актеры — Орхан Искендерли, Рена Аскерова, Марьям Нагиева, Мурват Абдулазизов, Кямран Гусейнов, Самир Аббасов и другие.