Азербайджан — Иран: Первый послевоенный визит

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов 9 декабря совершил официальный визит в ИРИ. Первым делом министр иностранных дел встретился с президентом Ирана Хасаном Роухани. На встрече были обсуждены вопросы реализации совместных проектов.

Роухани с удовлетворением отметил освобождение азербайджанских территорий от оккупации, подчеркнув, что Иран всегда поддерживал территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Стороны отметили, что освобождение азербайджанских территорий и восстановление границы открывают новые возможности для проектов сотрудничества между двумя странами.

Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан освободил от оккупации границу с Ираном протяженностью 132 километра. «Мы верим, что восстановление контроля над этим участком границы создаст новые возможности для реализации проектов сотрудничества между двумя странами», — сказал он.

Байрамов и Роухани подчеркнули необходимость ускорения строительства железной дороги Решт-Астара, которая является частью международного транспортного коридора Север-Юг, сообщает внешнеполитическое ведомство.

Затем Джейхун Байрамов встретился с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. На встрече министры обсудили текущую ситуацию в регионе, в частности после подписания 10 ноября трехстороннего заявления.

Джейхун Байрамов проинформировал иранского коллегу о 44-дневной Отечественной войне, в результате которой были освобождены азербайджанские земли.

Мохаммад Джавад Зариф поприветствовал освобождение оккупированных территорий.

Стороны обменялись мнениями по развитию двустороннего сотрудничества, а также по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

После этого Байрамов встретился с председателем Меджлиса (парламент) Ирана Мохаммадом Багером Галибафом. Спикер парламента назвал освобождение азербайджанских территорий важным шагом на пути к миру и прочной безопасности. Мохаммад Багер Галибаф рассказал о повышении уровня экономического, культурного и иного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, а также о приграничном сотрудничестве.

Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи с гибелью ученого-ядерщика Ирана в результате террористического акта. Он отметил, что Азербайджан осуждает все формы и проявления терроризма.

Говоря о 44-дневной Отечественной войне Азербайджана, глава МИД с удовлетворением отметил поддержку высокопоставленных представителей Исламской Республики Иран, в том числе Верховного лидера, президента и депутатов.

Известно, что азербайджанский министр был принят также секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани. Али Шамхани рассказал о развитии отношений между Ираном и Азербайджаном, отметив, что завершение совместных проектов и начало нового сотрудничества в различных сферах требуют серьезных усилий.

По самому тону этих официальных сводок, можно заключить, что целей своих этот визит достиг. Всё выдержано в весьма доброжелательном ключе с обеих сторон.

Отношения двух стран комментируют # профильные российские специалисты.

Старший научный сотрудник Сектора Центральной Азии Центра постсоветских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН) Станислав Притчин:

— В целом, конечно же, это был первый полноценный визит, первые внешнеполитические контакты между Азербайджаном и Ираном после завершения Второй Карабахской войны. Соответственно, здесь в первую очередь нужно было сверить часы, обсудить итоги войны, и обсудить возможности дальнейшего сотрудничества, особенно с учетом того, что кардинальным образом поменялся и статус-кво в регионе, и протяженность официальной государственной ирано-азербайджанской границы. Эти вопросы требуют сейчас особой проработки.

Если говорить о характере ирано-азербайджанских отношений (или каких-то его акцентов), то я бы не сказал, что он изменился кардинальным образом. Иран занял достаточно выдержанную позицию в отношении конфликта, предлагал свои посреднические услуги, и в целом поддержал достигнутые договоренности. Поэтому, мне кажется, тот характер конструктивных, прагматичных, нацеленных на сотрудничество отношений, который сформировался у Азербайджана с Ираном в последние несколько лет, будет продолжен с учетом того, что Азербайджан еще более укрепил свои позиции в регионе и обозначил свои претензии на лидерство.

Азербайджано-турецкие и азербайджано-израильские отношения стали активизироваться не в последние несколько месяцев – это было частью внешнеполитической стратегии Азербайджана на протяжении долгих лет. Понятно, что у Ирана несколько другое видение, и сотрудничество с тем же Израилем является для него достаточно специфичной и чувствительной темой, с учетом непростых отношений Тель-Авива и Тегерана. Но в целом Баку проводит достаточно гибкую линию по сотрудничеству со всеми игроками, исходя из своих национальных интересов. И эту линию ему всегда удавалось выдерживать и в отношениях с Тегераном.

Поэтому я не думаю, что то усиление связки с Турцией, которое было обозначено в течение нескольких последних месяцев в связи с июльским обострением и Второй Карабахской войной, может как-то негативно повлиять на развитие отношений с тем же Ираном. Всем понятно, что эти события были обусловлены интересами Азербайджана и его стремлением во что бы то ни стало вернуть свои территории. В любом случае, Иран является важным региональным игроком, это признано Азербайджаном, и в целом отношения меж ними выстраиваются достаточно прагматично.

Российский иранист, доктор исторических наук, заместитель директора Центра стратегических оценок и прогнозов (Москва) Игорь Панкратенко:

— Больше всего Тегеран сейчас волнует вопрос о границах турецкого присутствия в Азербайджане и глубина азербайджано-израильского сотрудничества.

С тем, что Израиль стал одним из основных партнеров Баку в военно-техническом сотрудничестве — в Тегеране скрепя сердце, в общем-то смирились. Но пойдет ли это сотрудничество дальше, распространится ли оно на политические сферы, не станет ли Азербайджан плацдармом для атак Израиля против Ирана — вот чего опасается иранское руководство.

Казалось бы, ответ на эти опасения очевиден и понятен, Баку не намерен позволить втянуть себя в ирано-израильское противостояние, но в Тегеране все же хотели бы получить некие гарантии по данной теме.

Нет сомнений, что у иранской стороны вызывают много вопросов перспективы поставок газа в Нахичевань, традиционно осуществлявшиеся иранскими компаниями. А поскольку по итогам войны логистические схемы будут меняться — Иран хотел бы узнать свое место в них.

Ну, а в целом, явно непростой для Джейхуна Байрамова стала задача успокоить Тегеран, убедить, что никто его со счетов в Закавказье не сбрасывает, а Баку по-прежнему считает Иран коспонсором региональной стабильности и безопасности. Для Тегерана сейчас это очень важно.