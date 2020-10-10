Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в Карабахе

Главы МИД России, Азербайджана и Армении Сергей Лавров, Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян завершили переговоры по обострению ситуации в непризнанном Нагорном Карабахе.
Переговоры между министрами проходили в Москве. Всего они длились более 10 часов.
Кроме того, перед началом переговоров министры не стали давать вступительное слово. Обсуждение вопроса прошло в полностью закрытом режиме.
По итогам многочасовых переговоров в Москве договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября.
Стороны договорились по четырем пунктам:
1. Прекращение огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями международного красного креста.
2. Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.
3. Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования.
4. Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса.
Пункты договоренности зачитал министр иностранных дел России Сергей Лавров после трехсторонних консультаций.