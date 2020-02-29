AZAL ввел ограничения на рейсе Баку-Тегеран

В связи с текущей эпидемиологической ситуацией ЗАО “Азербайджанские авиалинии” применяет ряд ограничений на полеты в/из Ирана.

С 29 февраля на рейсы лоукостера Buta Airways по маршруту Тегеран-Баку будут допускаться только граждане Азербайджана, а на рейсы Баку-Тегеран – только граждане Ирана.

Пассажиры, не подпадающие под вышеуказанные критерии, смогут вернуть авиабилеты по месту покупки, а в случае онлайн-покупки через официальный сайт следует обратиться в круглосуточную службу поддержки авиакомпании: [email protected]

Как упоминалось ранее, соответствующие структуры Международного аэропорта имени Гейдара Алиева совместно с Государственным таможенным комитетом и Министерством здравоохранения усилили санитарно-карантинный контроль на рейсах из Ирана, предприняв дополнительные меры в этом направлении.