AZAL ввел ограничения на рейсе Баку-Тегеран

В связи с текущей эпидемиологической ситуацией ЗАО “Азербайджанские авиалинии” применяет ряд ограничений на полеты в/из Ирана.

С 29 февраля на рейсы лоукостера Buta Airways по маршруту Тегеран-Баку будут допускаться только граждане Азербайджана, а на рейсы Баку-Тегеран – только граждане Ирана.

Пассажиры, не подпадающие под вышеуказанные критерии, смогут вернуть авиабилеты по месту покупки, а в случае онлайн-покупки через официальный сайт следует обратиться в круглосуточную службу поддержки авиакомпании: [email protected]

Как упоминалось ранее, соответствующие структуры Международного аэропорта имени Гейдара Алиева совместно с Государственным таможенным комитетом и Министерством здравоохранения усилили санитарно-карантинный контроль на рейсах из Ирана, предприняв дополнительные меры в этом направлении.

| 2020-02-29T17:39:07+00:00 29 февраля 2020, 17:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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