Президент Сирии Башар Асад может принять участие в очередном саммите Лиги арабских государств (ЛАГ), который запланирован на 19 мая в Саудовской Аравии.

Как передает ТАСС, об этом заявил в воскресенье генеральный секретарь организации Ахмед Абу аль-Гейт на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЛАГ в Каире.

«Башар Асад может принять участие в следующем саммите ЛАГ, если пожелает», — сказал генсек.

Отметим, что главы внешнеполитических ведомств стран — членов Лиги арабских государств на состоявшемся в воскресенье заседании приняли решение о возвращении Сирии в региональную организацию.