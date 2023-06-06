5 июня с 22:50 до 04:40 6 июня подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Истису, Гейсу Басаркечярского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Истису Кяльбаджарского района, Галакенд Гядабейского района.

Об этом сообщили в Минобороны.

Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения напротив позиций нашей армии, расположенных в Агдамском, Ходжавендском, Физулинском и Кяльбаджарском районах.

В результате неотложных мер, предпринятых нашими подразделениями, эти попытки были пресечены.