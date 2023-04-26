У международных журналистов была возможность поехать в Карабах и посмотреть, что происходит. Голос Азербайджана уже слышен во всем мире.

Как передает #, об этом в интервью HaberGlobal рассказал директор украинского Информационного агентства UNIAN Михаил Ганницкий.

Он напомнил, что армяне полностью разрушили все в Карабахе, включая целые города: “Территории заминированы. Даже ходить опасно. В то же время мы также увидели надежду в этом регионе Азербайджана. Правительство прокладывает новые дороги. Строятся новые дома для возвращения людей в Карабах”.

Журналист сравнил Карабах и Украину: “Такие города, как Бахмут, полностью уничтожены. Бахмут остается горячей точкой. Русские пытаются уничтожить все там. То же самое мы видели и в Карабахе. Армянские оккупанты сделали это при поддержке русских. Две войны похожи друг на друга. Мы видели следы трагедии в Агдаме, где были убиты сотни мирных жителей”.

M.Ганницкий сказал, что реконструкция, которую Азербайджан проводит в Карабахе, является моделью для Украины: “Мы должны учиться у Азербайджана. Этим опытом нужно поделиться с нами. Потому что Азербайджан сделал это очень хорошо. Теперь мы можем увидеть результаты. У оккупации в Карабахе и Украине есть схожие стороны и различия. В течение 30 лет мир не слышал правого голоса Азербайджана и закрывал глаза на армянскую оккупацию. Армянская диаспора также играет роль в этом вопросе”.

Директор UNIAN подчеркнул, что 30 лет назад было невозможно распространить изображения войны по всему миру: “30 лет назад плохие люди могли делать плохие вещи и скрывать это. Они уничтожили все документы и солгали миру. Они могли скрывать свои атаки. У армян большая диаспора по всему миру. Поэтому у них есть влияние, они могут продвигать свое мнение, и даже распространять свою ложь, когда это необходимо. Русские хотят сделать это и с нами».

Журналист сказал, что статья, в которой он сравнил происходящее в Карабахе и Украине, обеспокоила армянскую диаспору: “Украинский омбудсмен объявил о начале расследования в связи со статьей. Но уведомление от украинской полиции мне не пришло. На мой взгляд, армянская диаспора оказала давление на омбудсмена. Омбудсмен предпринял данный шаг, не уведомив меня. Если полиция действительно что-то расследует, мы готовы помочь. Если полиция свяжется со мной, я готов поделиться всей имеющейся у меня информацией”.

M.Ганницкий напомнил, что Азербайджан является союзником Украины в войне с Россией: “Армения — союзник России. Армения помогает России обходить санкций. Мы это знаем».