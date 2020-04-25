«Армянская диаспора США нейтрализует санкции в отношении торгующих с Ираном компаний»

Ирано-азербайджанские отношения всегда были сложными, несмотря на довольно тесное сотрудничество в различных областях. Да, главы государств встречаются, говорят о теплых взаимоотношениях, но на этом же фоне уже в который раз азербайджанское общество становится свидетелем подковерной игры: а именно, помощи иранцев карабахским сепаратистам.

Несколько дней назад в нашу редакцию поступили факты, свидетельствующие о том, что несмотря на братские отношения, как утверждает руководство обеих стран, один из «братьев» поступает не по-братски.

Так почему же в Тегеране так благосклонны к Еревану и неустанно помогают сепаратистам? Своим мнением в интервью #, поделился экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров.

— В последнее время в СМИ все чаще выходят наружу факты, доказывающие поддержку Ирана Армении и отправку каких-то продуктов в сепаратистский Карабах. Вы были министром иностранных дел Азербайджана, участвовали на переговорах с ними. Почему Иран поддерживает армян?

— Ирано-азербайджанские отношения обременены всеми теми проблемами, которые существуют между двумя государствами. Я не хочу сказать, что отношения проблемные, но наряду с какими-то достижениями в экономической сфере, торговой, транзитной, гуманитарной, существует целый ряд проблем. Можно выделить различные взгляды на секторальное деление Каспийского моря, можно выделить политику Азербайджана в отношении азербайджанцев Ирана. Это вопрос всегда присутствует и всегда проявляется.

Настороженность объясняется еще и тем, что иранская политическая элита считает, что Азербайджан открывает двери для империалистических стран Запада, впускает их в свой рынок, в том числе и в сферу энергоресурсов на шельфе Каспия. По их мнению, мы открываем дорогу для третьих сил. Вся эта группа проблем вольно или невольно воздействует на армяно-азербайджанские взаимоотношения, и часть политической элиты Ирана пытается использовать армяно-азербайджанский конфликт, как инструмент давления на Баку для решения других проблемных вопросов. Эта схема всегда существовала, иногда она используется более интенсивно, иногда нет.

Нужно помнить, что армянское лобби очень активно в США и армяно-иранские отношения, в том числе направленные против Азербайджана, необходимо рассматривать в контексте сотрудничества иранского государства с армянским лобби.

Ни Израиль, ни США не принимают каких — либо форм сотрудничества Армении с Ираном. Мы знаем много примеров, когда компании, которые сотрудничали с иранским военно-промышленным комплексом, подвергались санкциям. Но армянская диаспора в США нейтрализует эти угрозы. Иранское политическое руководство активно использует армянскую диаспору в США для достижения своих целей. Фактов, доказывающих, что армяне всегда претендовали на то, чтобы стать неким мостом между Ираном и США, множество.

— Но при этом, Иран пытается демонстрировать дружественное отношение и к Азербайджану…

— Говоря об азербайджано-иранских отношениях, мы должны понимать, что Иран и его попытка быть посредником в урегулировании карабахской проблемы с самого начала завершилась тем, что Шуша была оккупирована. В тот момент я был в Тегеране в составе правительственной делегации. Услышав об оккупации Шуши, мы предполагали, что в ответ будут предприняты какие-то конкретные действия. Ведь оккупация Шуши в то время, когда мы обсуждаем нагорно-карабахский конфликт в Тегеране, форма крайнего неуважения к посреднической миссии Ирана.

С того времени у Азербайджана появилась очень серьезная настороженность к иранской позиции в армяно-азербайджанском конфликте. Как результат, мы сейчас можем утверждать, что часть иранской элиты намерена использовать армяно-азербайджанский конфликт в продвижении своих политических целей в регионе.

Поэтому мы часто сталкиваемся с фактами поставки продовольствия, горючего, торговли металлом с оккупированными территориями, на которых наживаются местные мародёры. Они же вывезли на грузовиках все, что можно было забрать с оккупированных территорий.

Но наряду с этим мы также не можем не отметить помощь Ирана Азербайджану. Соседи нам оказывали гуманитарную помощь во время оккупации приграничных районов, помогали с эвакуацией азербайджанцев через территорию Ирана. Все это было и Азербайджан это помнит. Но, наряду с этим существуют факты, которые используются для давления на нас: все помнят попытку строительства гидротехнических сооружений именно в той части азербайджано-иранской границы, которая была оккупирована армянами. Так, что азербайджано-иранские отношения представляют собой очень сложную, многогранную картину.

Сотрудничество Азербайджана с Западом, сближение с Израилем раздражает некоторые радикальные элементы в иранской политике. Каждый раз, когда Тегеран принимает действие, противоречащее духу добрососедских взаимоотношений, мы тоже можем предпринимать ответные действия.

Что касается последних фактов, доказывающих сотрудничество Ирана и сепаратистов Карабаха, откровенно говоря, сложно давать однозначную оценку. Но, я думаю, что в рамках телефонных бесед между президентом Алиевым и Роухани, последний имел место накануне Рамазана, обсуждаются и эти вопросы. Сей факт, безусловно блокирует действия той части иранской элиты, которая видит в Азербайджане, если не противника, то точно не друга.

В иранском политическом истеблишменте, есть очень много политиков, которые осознают значение добрососедских отношений между двумя странами и действительно содействуют их развитию.

— Если все-таки будет война, что, судя по ходу переговоров, возможно. Будет ли Иран оказывать открытую поддержку Армении?

— В Армении хорошо понимают, что если Иран открыто поддержит их в случае войны, то это сильно ударит по их имиджу на Западе. Получив какую-то помощь от Ирана, они потеряют политическую поддержку со стороны Запада. В то время как Азербайджан наоборот получит огромную поддержку со стороны и Запада, и Израиля.

Иранская карта, которую пытаются разыгрывать в Армении, она как монета имеет две стороны. Их попытки использовать иранский фактор или намерения части иранской элиты, больше опасны, чем могут дать какие-то дивиденды. Это очень опасная игра и для Армении, и для Ирана.

Вспомним ту провокацию, которая была использована во время визита Пашиняна в Иран, а затем то, что происходило в регионах, где проживают азербайджанцы. Для Ирана армяно-азербайджанский конфликт очень сложная тема, и он прекрасно понимает, достичь успеха в этом направлении будет нелегко и более того, он может потерять партнерские отношения с Баку, а это для него очень важный момент, так как граница с Азербайджаном является самой стабильной и безопасной.