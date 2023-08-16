В Армении намереваются включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО долину вишапакаров (вишапакары — драконовы камни), которая находится в Арагацотнской области, у подножья вулканической горы Тиринкатар.

Долина вишапакаров была обнаружена почти случайно в 2012 году. При строительстве водопровода на горе были найдены большие странные камни. Начиная с 2013 года, ежегодно летом здесь проводятся раскопки в течение примерно 3 недель. За эти 10 лет было найдено 12 мегалитов, древние гробницы, циклопические постройки, наскальные рисунки, вертикальные камни-кромлехи, водные каналы и др.

При этом армянские ученые заявляют о том, что единственное место в мире, где есть вишапакары, — это Армянское нагорье. По их мнению, это «чисто армянский культурный феномен». Как заявил «Спутник Армения» начальник отдела охраны памятников истории и культуры Министерства образования, науки, культуры и спорта Арутюн Ванян, «вишапакары – культурный феномен, характерный для Армянского нагорья, а самое большое их скопление находится в Тиринкатаре».

И в настоящее время, чтобы вишапакары были включены в основной список Всемирного наследия ЮНЕСКО, они должны быть, согласно процедуре, сначала включены в предварительный список. Сейчас идет этап подготовки заявки.

По мнению Арутюна Ваняна, это позволить миру узнать, насколько богата Армения в культурном плане. «Это также означает повышение рейтинга Армении на международных площадках», — отметил он.

Но дело в том, что подобные памятники, обнаруженные на Евразийском просторе — от Монголии до Германии – называются оленными камнями. Они являются условными обозначениями изваяний ранних кочевников. Они получили такое название потому, что на некоторых из них изображены необычные (стилизованные) олени. В качестве их основы используются плиты и валуны. Некоторые достигают высоты около четырех метров, другие имеют совсем небольшие размеры. Часто оленные камни связаны с погребальными и мемориальными комплексами. Они имеют широкое географическое распространение и были найдены в Монголии, Забайкалье, Туве, на Алтае, в Китае, Казахстане, Урале, а также на Кавказе, в Северном Причерноморье и в некоторых других западных регионах.

Обычно оленные камни древние скотоводы устанавливали на вершине кургана или использовали их в качестве алтаря в своих святилищах. Большинство этих памятников были установлены вертикально у истоков рек, питающих пастбища, у искусственных водоемов и каналов. Южно-кавказские памятники как минимум на несколько тысячелетий старше аналогичных восточных памятников.

Если обратить внимание на название мест обнаружения оленных камней в современной Армении, то нетрудно заметить, что это топонимы тюркского происхождения, на которых располагались летние пастбища. Нынешнее армянское население Южного Кавказа о существовании каменных памятников на высокогорных летних пастбищах древних тюрков узнало относительно поздно. Столкнувшись с этими культовыми камнями, оставленными тюрками, армяне продолжительное время испытывали страх перед этими каменными изваяниями, и дали им название самого страшного существа, известного им — «вишап», что означает дракон. Известный российский учёный Севьян Израилевич Вайнштейн считает, что южнокавказские оленные камни ничем не отличаются от южносибирских и в книге «История народного искусства Тувы» отмечает, что «оленные камни имеют поразительное сходство с вишапами». Эту версию подтверждает и армянский академик Григорий Капанцян, который утверждал, что вишапы относятся к той эпохе, когда армяне еще не проживали на территории современной Армении.

Таким образом, понимая, что оленные камни могут подпортить миф об автономности армян на Кавказе, армянские фальсификаторы уже на протяжении многих десятилетий пытаются выдать эти памятники за свое культурное наследие и теперь очередь уже дошла до ЮНЕСКО.

Такова их натура – стереть с земель, на которых проживали предки азербайджанцев, следы культурного наследия, превратить в развалины и руины тысячи уникальных памятников, с любовью возведенных руками тюрков, а если это не получается, то выдать их за свое.