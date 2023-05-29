Армия и силы быстрого реагирования (спецназа) Судана в ближайшие часы подпишут соглашение о продлении гуманитарного перемирия еще на пять дней.

Об этом сообщает со ссылкой на источник телеканал Asharq.

По его данным, представители сторон конфликта проводят переговоры по вопросу продления режима прекращения огня в городе Джидда, где была достигнута договоренность о текущей семидневной гуманитарной паузе. Срок действия режима прекращения огня истекает в 21:45 по местному времени (23:45 — бакинское время).

Телеканал Al-Jazeera, ссылаясь на источник в вооруженных силах, сообщает, что основным условием армии на переговорах является «вывод сил спецназа из жилых домов и больниц».