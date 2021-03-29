Армения закупила вакцины AstraZeneca

Власти Армении приняли решение закупить препарат от коронавируса нового типа от англо-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщает «Интерфакс».

В министерстве здравоохранения страны уточнили, что Армения осуществила закупку 24 тыс. доз вакцины.

Ведомство отметило, что получение препарата прошло в рамках механизма COVAX.

При этом в минздраве подчеркнули, что в первую очередь в кампании по вакцинации примут участие представители групп риска, а именно медицинские работники, сотрудники и подопечные социальных центров, лица с хроническими заболеваниями, а также люди старше 65 лет.