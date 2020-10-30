Армения подвергает артобстрелу леса — МЧС

Грубо нарушая режим гуманитарного прекращения огня, Армения, наряду с ракетными и артиллерийским обстрелами густонаселенных азербайджанских населенных пунктов, гражданских объектов, многоэтажных и частных домов, хозяйств, продолжает и экологический террор, сообщает МЧС

Так, с сегодняшнего утра лесная территория в Гёкгёльском районе, на которой вчера произошел пожар из-за артиллерийского обстрела со стороны ВС Армении, вновь подверглась обстрелу из артиллерийских орудий, что повлекло за собой пожары.

Также в связи с артиллерийским обстрелом начался пожар в лесной зоне Гёранбойского района.

На место привлечены соответствующие силы МЧС, продолжаются меры по тушению пожаров.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.