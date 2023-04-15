Армении могут отказать в праве на проведении Чемпионат мира по тяжелой атлетике из-за инцидента с поджогом азербайджанского флага на церемонии открытия ЧЕ в Ереване. Об этом заявил в беседе со Sputnik Армения заместитель МОНСК по линии спорта Карен Гилоян.

Накануне вечером, во время торжественной церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике, которая проходила в СКК им. Демирчяна, дизайнер Арам Николян выхватил у знаменосца флаг Азербайджана и поджег его, после чего вместе с ним выбежал со сцены.

«Самое удручающее то, что мы практически вчера, еще до инцидента, получили право на проведение Чемпионата мира 2024 года. Это было бы исключительной возможностью для нас», — отметил он.