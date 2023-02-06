В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, были выявлены обоснованные подозрения в получении взятки заведующим отделом публичного юридического лица Министерства здравоохранения “Республиканская психиатрическая больница” Гусейном Сеидовым от пациентов в обмен на выдачу выписок из медицинских документов без лечения.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По уголовному делу, возбужденному по данному факту в Главном управлении, Гусейну Сеидову было предъявлено обвинение по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.2 (повторное получение взятки) и 313 (должностное мошенничество) Уголовного кодекса и на основании решения суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.