Арест Алексея Навального признан законным

Московский областной суд в четверг, 28 января, признал законным арест на 30 дней оппозиционера Алексея Навального, задержанного 17 января по возвращению из ФРГ в Германию. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Постановление Химкинского городского суда Московской области оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения», — заявил судья Муса Мусаев.

Защита россиянина просила отменить данное решение суда.

«Я в статусе задержанного в СИЗО, но как задержанный может находиться в следственном изоляторе, а не в ИВС? Мера пресечения фактически отсутствует, но я почему-то здесь сижу», — сказал блогер.

В прокуратуре же заявили, что «скрывшийся от контроля и с места жительства» Навальный может быть задержан на двое суток, данный срок может быть продлен до 30 дней.

17 января Алексей Навальный был задержан в столичном аэропорту Шереметьево. В Федеральной службе исполнения наказаний разъяснили, что задержание проводилось на основании постановления о его объявлении в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока.

| 2021-01-28T18:22:38+04:00 28 января 2021, 19:53|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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