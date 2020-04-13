Араз Гумбатлы: «Мне даже начинает нравиться ситуация с карантином»

Популярный азербайджанский певец Араз Гумбатлы, покоривший жюри телевизионного вокального проекта The Voice во Франции, продолжает радовать поклонников новыми треками.

На днях артист выложил в сеть новый клип на композицию «Lean on Me».

«Песня родилась случайно. Мне даже начинает нравиться ситуация, сложившаяся с карантином. Наконец меня ничто не отвлекает, и я полностью погружен в творчество. Очень доволен этой работой, особенно видео роликом, который я снимал в своей комнате. Еще раз убеждаюсь, что воображение — это лучше орудие для создания качественного материала», — заявил певец в интервью #.

Араз признался, что во время самоизоляции он полностью погрузился в творчество и каждый день пишет по одной песне, а неделя уходит на то, чтобы снять на композицию интересный ролик. И все это – не покидая стены любимой квартиры.

«О таком образе жизни я только мечтал», — признается артист.

Новый клип можно посмотреть здесь: