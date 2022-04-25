В бакинской галерее «Гыз Галасы» (QGallery) 27 апреля состоится открытие персональной фотовыставки Анны Ибрагимбековой «Зеркало незримого».

Выставка организована при поддержке Фонда Гейдара Алиева в партнерстве с Центром творчества Максуда Ибрагимбекова, Управлением государственного историко-архитектурного заповедника «Ичери шехер» и организацией «Платформа АРТ».

В интервью # куратор выставки, заслуженный художник Азербайджана Сабина Шихлинская рассказала, что на выставке будет представлено около 300 фотографий, объединенных в панно, диптихи и триптихи из серий «Дождь», «Отражения», «Деревья», «Песок», «Тени» и др.

«Составляющие экспозицию фотографии Анны Ибрагимбековой не экспонировались ранее и относятся к последнему периоду ее творчества 2020–2022 годов», — подчеркнула куратор.

Творчество Анны Ибрагимбековой по многим параметрам относится к концептуальной фотографии и одним из параметров этой концептуальности является диалог автора в создаваемых ею образах с окружающим миром, с самим собой, с вечным и бесконечным мирозданием.

Язык этого диалога очень разнообразен — от визуальности в стиле японской традиционной графики до современных форм фотографии — абстрактных и сюрреалистических композиций. Фотографии Анны вызывают ощущение, что автор своими работами приглашает зрителя в увлекательное путешествие по увиденному лишь ею «миру незримого».

В названии выставки «Зеркало незримого» использована метафора величайшего азербайджанского поэта и мыслителя средневековья Низами Гянджеви, который был твердо уверен, что единство мира можно воспринять лишь посредством искусства и науки, где кроятся ключи взаимосвязи со вселенной, где множество становится единством, а диссонанс — гармонией.

Анна Ибрагимбекова увлекается фотографией более 20 лет. В 2007 году прошла ее первая персональная выставка в Музейном Центре Министерства культуры Азербайджана, в 2012 году — персональная выставка в Российском культурном центре в Баку. В 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2022 годах ее фотографии были опубликованы как художественные календари. В журналах «Баку» и «Наргиз» публиковались материалы о ее творчестве и деятельности.

А.Ибрагимбекова – вдова Народного писателя Азербайджана Максуда Ибрагимбекова и в настоящее время возглавляет Центр творчества, носящий имя ее прославленного супруга.

Выставка в галерее «Гыз Галасы» продлится до 11 мая. Вход на выставку — свободный.