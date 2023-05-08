Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что намерен 10 мая в ходе переговоров с министрами иностранных дел России, Ирана и Сирии в Москве обсудить возвращение сирийских беженцев на родину. Об этом сообщает CNN Turk.

«Это будут переговоры по Сирии. Мы обсудим вопрос о том, как безопасно вернуть сирийских беженцев на родину. Но для этого нужно подготовить почву, обеспечить безопасность, стабильность. Для этого нужно будет сотрудничать с сирийским руководством и ООН», — сказал Чавушоглу.

По его словам, сейчас власти Сирии «не способны» обеспечить безопасное возвращение беженцев.