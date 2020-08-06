Анкара не признает соглашение о демаркации морских границ между Египтом и Грецией

МИД Турции подверг резкой критике подписанное между Грецией и Египтом так называемое соглашение демаркации морских границ и установлении исключительных экономических зон (ИЭЗ) в Восточном Средиземноморье, сообщает Анадолу.

«Для Турции так называемое соглашение о разграничении морской юрисдикции, подписанное между Грецией и Египтом, не имеет никакой силы. Этот подход будет продемонстрирован «на земле» и за столом переговоров», — заявили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

В коммюнике подчеркивается, что Греция и Египет не имеют общей морской границы.

«Так называемая разграниченная зона расположена на континентальном шельфе Турции, о чем сообщено в ООН», -добавили в МИД.

В ведомстве также отметили, что Египет уже отказался от 11 500 квадратных километров своего континентального шельфа в соответствии с предыдущим соглашением, которое он подписал с администрацией греков-киприотов в 2003 году. «С последним так называемым договором Египет снова теряет свою морскую юрисдикцию», -пояснили в МИД Турции.

В МИД добавили, что это соглашение также является попыткой узурпировать права Ливии.

«Турция не допустит никакой деятельности в этих районах и будет продолжать решительно защищать свои законные права и интересы в Восточном Средиземноморье, а также права и интересы Турецкой Республики Северного Кипра», -говорится в заявлении.