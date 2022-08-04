Химкинский суд признал американскую баскетболистку Бриттни Грайнер виновной в контрабанде наркотиков и приговорил к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом в четверг, 8 октября, сообщает ТАСС.

Грайнер признана виновной по части 1 статьи 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта») и части 2 статьи 229.1 («Контрабанда наркотических средств в значительном размере») УК РФ.

Согласно приговору, оглашенному судьей Анной Сотниковой, Грайнер также оштрафовали на один миллион рублей. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание Грайнер вины и ее спортивные достижения. В ее срок зачли время, проведенное в СИЗО. А изъятое у американки гашишное масло судья постановила уничтожить.

Российская прокуратура требовала посадить американскую баскетболистку Бриттни Грайнер на 9,5 года в колонию общего режима со штрафом в миллион рублей.

В своем последнем слове Грайнер заявила, что признала свою вину, но не желала нарушать российское законодательство, свой поступок она объяснила постковидным стрессом и попросила прощения у товарищей по команде, родителей и своей гражданской супруги.

Дело Бриттни Грайнер вызвало огромный общественный резонанс в США: многие встали на защиту спортсменки. Девушку поддержал даже президент США Джо Байден, передав ей письмо. Об этом 7 июля рассказала замглавы американской дипмиссии в Москве Элизабет Руд.

Баскетболистку Грайнер задержали в московском аэропорту «Шереметьево» и арестовали 5 марта. В багаже спортсменки обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса. Ее обвинили в контрабанде наркотических средств, а после заключили под стражу. Американка выступала в России с 2015 года, защищая цвета УГМК из Екатеринбурга. Грайнер дважды выигрывала золото Олимпийских игр вместе со сборной США.