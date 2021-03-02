Американская разведка заявила о причастности ФСБ к «отравлению» Навального

Разведывательное сообщество США утверждает, что ФСБ России причастна к «отравлению» Алексея Навального. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Соединенных Штатов Америки.

По его словам, американская разведка «с высокой степенью уверенности считает», что сотрудники ФСБ «использовали нервно-паралитическое вещество «Новичок», чтобы отравить российского оппозиционного лидера Алексея Навального».

Во вторник, 2 марта, США ввели санкции против России из-за Навального.