Власти Алжира в воскресенье объявили о немедленном отзыве своего посла в Марокко для консультаций. Об этом сообщает информационное агентство Algeria Press Service.

Причиной такого шага Алжира стала официальная нота, распространенная постоянным представителем Марокко в ООН Омаром Хилялем среди стран — членов Движения неприсоединения.

В документе, в частности, говорилось о том, что Рабат «открыто и ясно поддерживает право на самоопределение народа Кабилии (историко-географическая область на севере Алжира — прим. ТАСС)». Заявления Хиляля в Алжире расценили как «ненавистные, опасные и провокационные».

«В заявлении МИД от 16 июля 2021 года было указано, что Алжир ожидает от Королевства Марокко разъяснений своей окончательной позиции в отношении ситуации чрезвычайной важности, созданной недопустимыми высказываниями марокканского посла в Нью-Йорке», — цитирует агентство коммюнике алжирского внешнеполитического ведомства.

«В отсутствие какого-либо положительного и надлежащего ответа марокканской стороны сегодня было решено немедленно отозвать посла Алжира в Рабате для консультаций независимо от других возможных мер, касающихся развития этого дела», — подчеркивается в документе.