Алмазбек Атамбаев на выборах бросил в урну чистый бюллетень

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, находящийся в заключении, в воскресенье проголосовал на досрочных выборах главы государства, но не поддержал никого из кандидатов, сообщил его адвокат Замир Жоошев на своей странице в социальной сети.

«Атамбаев, находясь в колонии, принял участие в выборах, но на этих выборах никого из кандидатов в президенты не поддержал. Воздержался. То есть в урну бросил чистый бюллетень», — написал Жоошев.

По его словам, в рамках референдума о форме правления Атамбаев проголосовал за парламентаризм.

Атамбаев, занимавший пост президента Кыргызстана до прихода к власти Сооронбая Жээнбекова, после выборов 2017 года был лишен президентской неприкосновенности, ему были предъявлены обвинения в коррупции.

4 января из-за ухудшения состояния здоровья Атамбаев был переведен из СИЗО Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана в колонию больничного типа. (interfax.ru)