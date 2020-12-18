Аli Moreno: Мы пишем новую историю в отечественной кинематографии- ВИДЕО

В Азербайджане снимают новый сериал «Sən və Mən» («Ты и Я»), создатели которого претендуют на новое слово в отечественном кино. Первый тизер уже вышел на YouTube, вскоре последует еще один, а далее – долгожданная премьера.

Режиссер и сценарист сериала, директор компании All Stars media MMC Аli Moreno (Али Алиев) рассказывает # о новом проекте и его особенностях:

— К сериалу немалый интерес, хотя на экраны не вышла еще даже первая серия. Каковы слагаемые такого успеха?

— Мы действительно очень стараемся. У нас небольшая команда, можно сказать, что каждый работает как минимум за троих. Мы очень любим свою работу, а главная наша задача — раскрыть потенциал и талант молодых актеров. Мы не хотели снимать просто сериал ради сериала, нет. После выхода тизера пользователи написали очень много комментариев, также мне звонили друзья и знакомые. Их отзывы говорят о том, что мы на правильном пути. Мы пишем новую историю в отечественной кинематографии! Радует, что люди ощущают это по первым кадрам нашего проекта. Сериал будет нестандартный для нашего рынка. Это очень динамичное, современное, эмоциональное кино…

— Некоторые пользователи даже сравнили тизер с популярным фильмом «Три метра над уровнем неба»…

— Мы получили много вдохновляющих отзывов. Причем не только от обычных пользователей, но и от профессионалов. Схожесть с какими — то сериалами или фильмами, на мой взгляд, это не минус. Мы снимаем современный сериал, у нас команда людей, работавших в разных странах. К примеру, оператор – постановщик сериала — Турал Халилов учился своему делу в Турции. Он — один из незаменимых членов нашей команды. Мы пишем, снимаем и играем тот жанр, который видели на телеканалах других стран, и это то, чего не хватает у нас на отечественных каналах. Наш успех — это наша команда и дружба. Мы одна большая семья, и я, как лидер этой семьи делаю все, чтобы мы смогли порадовать нашего зрителя.

— Как выбирали актеров, и увидим ли мы в сериале звезд?

— Кастинг длился больше месяца. Мы до сих пор ищем талантливых актеров, и это не только профессионалы, но и любители. У нас в сериале очень много приглашенных знаменитостей. Но снимать сериал только с участием звезд, забывая про новые имена нам изначально было неинтересно. Поэтому мы всегда готовы к сотрудничеству с новыми интересными, и, конечно же, талантливыми людьми.

— На какую аудиторию ориентируетесь главным образом?

— Стараемся привлечь внимание молодежи, которой не по вкусу наши отечественные сериалы. Хотим изменить их мнение, доказать, что и у нас в стране могут быть интересные и современные, но главное, качественные сериалы.

— Судя по тизеру, главная тема сериала – любовь. Стоит ли при этом ждать неожиданных поворотов в сюжете?

— Впервые раскрою вам небольшой секрет. Даже не все актеры об этом знают. Каждая серия нашего сериала будет интересней предыдущей. И, конечно же, будет много неожиданных поворотов, как в сюжете, так и в самом жанре.

— Когда премьера, и на какой платформе?

— Первая серия выйдет на официальном YouTube канале сериала «Sən və Mən» в начале года. Проектом интересуются многие телеканалы. Сейчас мы решаем, стоит ли нам отдавать сериал на ТВ. В наше время очень выгодно показывать сериал в Интернете. Но в целом, это весьма спорная тема.

— Вы также известны как музыкант и исполнитель. Означает ли ваш переход в кино то, что музыка осталась в прошлом?

— Нет, ни в коем случае. Я живу творчеством и не ставлю на чашу весов различные сферы искусства. Мне важен каждый мой проект. Музыкой занимаюсь с юности, занял второе место в музыкальной олимпиаде, и на правах победителя выступал в 2012 году в большом итоговом концерте в Стамбуле, где встречался с тогдашним президентом Абдуллой Гюлем и премьер-министром Реджепом Эрдоганом. Вот уже 16 лет я занимаюсь профессионально музыкой и одновременно актерским мастерством. Окончил Российский государственный Педагогический университет им Герцена. В Баку продолжил образования в БМА. В скором времени выйдет мой дебютный альбом, в котором я также раскрыл всю многогранность своего музыкального творчества.