Сегодня в Бакинском апелляционном суде (БАС) состоялось предварительное заседание по жалобе главы партии «Граждан и развития» Али Алиева на приговор о лишении его свободы по иску бывшего функционера правящей партии «Ени Азербайджан» Рамиза Геюшева.

Адвокаты Алиева ходатайствовали о прекращении уголовного преследования и его освобождения. Сам Алиев , обратившись суду сказал, что отказывается от дальнейшего участия в процессе.

«Он сказал, что не видит смысла в участии в процессе, поскольку несмотря на его невиновность, он не может доказать этого из-за необъективности судов и исполнения ими политического заказа», — сказал присутствовавший на процессе правозащитник Руфат Сафаров.

Суд удовлетворил заявление Алиева и освободил его от участия в последующих заседаниях. В тоже время, суд отклонил ходатайство адвокатов о прекращении уголовного производства и назначил слушания по существу на 16 августа.

Али Алиев был осужден 13 января этого года на 5 месяцев лишения свободы по обвинению в клевете (ст. 147.1 УК) на основании жалобы офицера Государственной Пограничной Службы (ГПС) Эмиля Джафарова.

15 апреля суд увеличил срок наказания еще на один месяц, удовлетворив также жалобу на Алиева другого офицера ГПС — Рамина Адилова.

Причиной судебных исков стало заявление Али Алиева в прессе, что указанные офицеры не могли выжить в результате крушения вертолета МИ-17 ГПС 30 ноября 2021 года и что вертолет мог быть сбит российской стороной. При крушении вертолета ГПС в ноябре прошлого года погибли 14 офицеров этого ведомства, а двое выжили.

Али Алиев отверг оба приговора.

23 июня Ясамальский суд увеличил срок наказания Алиева до 1 года тюремного заключения, удовлетворив жалобу бывшего функционера правящей партии «Ени Азербайджан» Рамиза Геюшева. (Turan)