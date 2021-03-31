Алексей Навальный объявил голодовку

Алексей Навальный объявил голодовку. Он требует допустить к нему лечащего врача и предоставить необходимые лекарства. Об этом сообщается в Instagram оппозиционного политика.

Навальный сейчас находится в колонии во Владимирской области. Ранее адвокаты Навального рассказали, что политик жаловался на боли в спине, а также на то, что частично перестал чувствовать ногу. Сегодня в его Instagram появилось сообщение, что состояние здоровья усугубляется, участки не только правой, но теперь и левой ноги потеряли чувствительность. По словам защитников Навального, его водили на обследование в гражданскую больницу, однако диагноз не сообщили.

В Комитете ООН против пыток сообщили, что Алексей Навальный пока не подавал туда жалобу на пытки в колонии, — сообщила в эфире «Эха Москвы» член комитета Ана Раку. По ее словам, согласно Стамбульскому протоколу, лишение сна можно квалифицировать как пытку.

Ранее Навальный сообщил, что в колонии его будят каждый час, поскольку администрация считает его склонным к побегу. Адвокаты сообщили об ухудшении самочувствия политика. Более тысячи российских врачей подписали открытое письмо к ФСИН и российским властям с требованием незамедлительно оказать помощь Навальному. Авторы письма также отмечают, что Европейский суд в 2017 году признал несправедливым приговор по делу «Ив Роше», по которому Навального отправили в колонию.